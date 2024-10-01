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Общество

Почти 2 млн рублей направят на ремонт маневренного жилья в Нижнем Новгороде

17 октября 2024 15:45  [103] Общество

Фото: Яндекс. Панорамы

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода выделит 1,9 млн рублей на ремонт муниципальных жилых помещений в маневренном фонде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о ремонте пяти квартир и восьми комнат в многоквартирном доме № 10 по улице Заломова. Пятиэтажный дом был построен в 1964 году.

Контракт с подрядчиком будет заключен за 1 млн 869 тысяч рублей при начальной стоимости контракта в 2 млн 372 тысячи рублей. Название компании не раскрывается.

Подрядной организации предстоит, в частности, отштукатурить стены и оклеить их обоями, отремонтировать полы, потолки и электропроводку в жилых помещениях, а также поменять окна и двери.

Работы должны быть выполнены в течение 45 дней с момента заключения контракта.

Напомним, новую программу расселения аварийного жилья запустили в Нижегородской области.

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Теги:
Ветхий фонд Ремонтные работы
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