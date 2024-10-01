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Общество

ННГУ им. Лобачевского вошёл в первую сотню лучших вузов стран БРИКС

17 октября 2024 14:46  [97] Общество

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) подготовила пилотную версию рейтинга вузов стран БРИКС. В него вошли 600 учебных заведений из десяти государств содружества: России, Китая, Бразилии, Египта, Индии, Ирана,Объединенных Арабских Эмиратов,Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР.

Идею рейтинга вузов стран БРИКС предложили в 2023 году представители ЮАР, и в июне 2024 года на встрече в Казани министры образования стран БРИКС подтвердили своё намерение поддержать проект.

В основу методологии рейтинга положены подходы к составлению глобального списка "Три миссии университета" и строится на основании оценки трёх миссий университета – образовательной, научной, общественной, с учётом национальных особенностей. Учитываются только проверяемые объективные показатели и не используются субъективные оценки экспертов.

Как отметили составители, наибольшее количество фигурантов рейтинга - 207 университетов - расположено в КНР, 161 вуз - в России, 93 - в Индии. Далее следуют Бразилия (55 вузов), Иран (27 вузов). Все остальные государства-участники имеют менее 20 университетов в итоговом списке.

Лидерами рейтинга стали Пекинский университет, занявший 1 место, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (2 место) и пекинский Университет Цинхуа (3 место). В первую сотню вошли 24 вуза России, включая один нижегородский. Так, ННГУ им. Лобачевского занял 85 место.

В рейтинг вошли ещё два вуза Нижегородской области: Приволжский медуниверситет вошёл в объединённую группу 176-200 мест. НГТУ им. Алексеева - в группе 350-400 мест.

Напомним, три нижегородских вуза вошли в мировой рейтинг университетов RUR - ННГУ, ПИМУ и Мининский педуниверситет.

Кроме того, НГТУ, ПИМУ и ННГУ вошли в ТОП предметных рейтингов вузов России.

СПРАВКА: Ассоциация составителей рейтингов (АСР) — учреждена ведущими российскими рейтинговыми и аналитическими структурами: рейтинговое агентство АК&М, ВЦИОМ, члены консорциума RAEX.

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Теги:
БРИКС Вузы Рейтинг
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