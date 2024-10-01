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Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают на вебинар с торгпредом РФ в Беларуси

18 октября 2024 15:21  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр поддержки экспорта Нижегородской области приглашает предпринимателей стать участниками вебинара с торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь Юрием Золотаревым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, вебинар проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В текущем году подобные встречи уже прошли с торговыми представителями РФ в Индии, Азербайджане и Казахстане.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что встреча с торговым представителем России даст участникам возможность получить экспертную оценку по вопросам, которые связаны с выходом на белорусский рынок, узнать об особенностях взаимодействия с местными компаниями и получить рекомендации по выработке экспортных стратегий.

Вебинар рассчитан как на опытных экспортеров, так и на тех, кто только собирается начать поставки собственной продукции за границу. По итогам встречи предприниматели смогут оставить заявки на поиск потенциальных торговых партнеров для своей компании в Республике Беларусь.

Вебинар пройдет 21 октября. Для участия необходимо до 20 октября подать заявку на портале "Мой бизнес". Принять участие в вебинаре может любая экспортно ориентированная компания, которая относится к малому и среднему предпринимательству.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Нижегородский ЦИИЗ заключил соглашение с рязанским Фондом развития промышленности.

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Теги:
МСП Предприниматели Торговля
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