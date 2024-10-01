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Общество

Россияне чаще всего брали займы в 2024 году на путешествия

22 октября 2024 08:50  [106] Общество

Россияне в период с января по сентябрь 2024 года брали наибольшие суммы займов на поездки, путешествия и отпуск. Это подтверждает исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое изучили эксперты РИА Новости. Анализ охватил свыше 500 тысяч займов, выданных микрофинансовыми организациями по всей России за первые девять месяцев 2023 и 2024 годов.

Причём за год средний размер займа на отпуск уменьшился почти на 5%. Если в этом году россияне брали на эти цели, в среднем, 13 900 рублей, то в прошлом году размер среднего займа составлял 14 563 рубля.

При этом аналитики отмечают, что цели займов напрямую не влияют на их сумму, но есть и закономерности в потребительском поведении.

"С одной стороны, отдых и путешествия по-прежнему возглавляют топ займов по величине. С другой стороны, эта категория одна из немногих показала снижение в текущем году, то есть люди сокращали свои финансовые запросы на отдых. В то же время займы на другие цели, напротив, устойчиво росли вслед за инфляцией", – говорится в исследовании.

Например, сумма займов на собственное дело заняла второе место по величине, увеличившись почти на 10%, до 13 665 рублей. В эту категорию входят покрытие кассового разрыва, закупка товаров и оборудования и другие издержки, с которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Средняя сумма займов на текущие бытовые нужды выросла до 13 058 рублей (+12%); займы на обслуживание авто и ремонт квартиры составили в среднем 12 790 и 12 199 рублей соответственно.

Сумма среднего займа за девять месяцев 2024 года увеличилась на 6,7% до 11 974 рублей.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Центробанк призвал ввести норму "один заём в руки до погашения" для МФО.

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Теги:
займы Финансы
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