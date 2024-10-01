Пять нижегородских компаний представили свою продукцию на съезде "Учпром-2024" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять нижегородских компаний представили на льготных условиях свою продукцию на II Национальном съезде учебной промышленности "Учпром 2024", который проходит с 29 по 31 октября в Москве. Предприятиям оплатили аренду места, организацию стенда и транспортные расходы. Поддержка оказана в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

На стенде Нижегородской области представлена продукция ООО "Темпик" (обучающее оборудование для детсадов), ИП Субботина Н.М. (интерактивные детские площадки), ООО "Мебельная фабрика "Комод" (мебель и лаборатории), ООО "ПКФ "БК-студия" (электронные лаборатории и обучающие тренажеры), ООО "Тачпайнт" (обучающие интерактивные панели).

Как отметили в пресс-службе правительства региона, эти предприятия входят в кластер индустрии детских товаров Нижегородской области.

Делегацию региона на съезде возглавил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов. Он представил опыт Нижегородской области в сфере развития индустрии детских товаров на пленарной дискуссии "Национальная учебная промышленность: вклад в достижение национальных целей".

Максим Черкасов отметил, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе работает профильный кластер индустрии детских товаров, в настоящее время в его состав входит 68 организаций.

"В этом году, чтобы определить объёмы рынка, мы в пилотном режиме провели мониторинг закупочной деятельности средних школ в десяти муниципалитетах Нижегородской области. Специалисты Центра кластерного развития региона выявили потребность почти на 400 млн рублей. В 2025 году масштабируем это направление работы – добавим в мониторинг еще более 25 действующих образовательных учреждений, а также планируем включение продукции участников кластера в проекты по строительству новых школ", – рассказал министр.

Съезд "Учпром" охватывает все аспекты комплексного оснащения образовательных учреждений России. Мероприятие организовано Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) при поддержке Совета Федерации РФ, Минпромторга и Минпросвещения России.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Напомним, Нижегородская область входит в число регионов по разработке комплексной поддержки производителей товаров для детей. Вся работа в этом направлении ведётся совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров.