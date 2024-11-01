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Бизнес

Дорожные службы провели в Нижнем Новгороде противогололёдную обработку дорог

05 ноября 2024 14:56  [122] Бизнес

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородские дорожники в связи со снегопадом провели обработку и уборку дорог. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйств, за последние сутки периодически идут обильные кратковременные снежные осадки. В этой связи на дорогах Нижнего Новгорода работают комбинированные дорожные машины, погрузчики, грейдеры, самосвалы, пескоразбрызгиватели и другие виды техники.

Кроме того, в работам привлекли порядка 700 дорожных рабочих. Сегодня утром рабочие обработали дороги противогололедными материалами, после чего улицы и тротуары были прочищены. Особое внимание уделили магистралям с интенсивным трафиком и социально значимым объектам, пешеходным переходам и тротуарам.

Специалисты департамента рекомендуют нижегородцам быть внимательными на дорогах.

Отмечается, что к ухудшению погоды в Нижнем Новгороде муниципальные дорожные предприятия подготовились ещё к моменту первого снега, который прошел 15 октября.

Ранее сообщалось, что в районах города прошли смотры  спецтехники и рабочих бригад. Помимо этого, глава города еженедельно проводил совещания с главами районов и руководителями учреждений, ответственных за уборку конкретных территорий.

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Теги:
Городское хозяйство Непогода Техника
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