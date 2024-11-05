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Общество

Нижегородские власти заключат концессию на укрепление левого берега Оки

12 ноября 2024 16:26  [134] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Министерство экономического развития и инвестиций региона объявило аукцион по выбору концессионера для укрепления левого берега Оки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте "ГИС Торги".

Берегоукрепительные сооружения планируется построить от затона яхт клуба до Канавинского моста.

С концессионной инициативой для реализации проекта обратилось нижегородское ООО "Проект 4".

Проект строительства берегоукрепительных сооружений поделен на три части. Первый участок проходит от затона яхт-клуба до улицы Интернациональной, 97, второй - от улицы Интернациональной до улицы Марата 51Б. Третий участок проходит от улицы Марата до Канавинского моста. Общая протяженность инженерного объекта составит около 3,4 км.

Стоимость строительства берегоукрепительных сооружения составляет 5,5 млрд рублей. Инженерный объект должен быть построен в течение 33 месяцев с момента заключения соглашения.

Срок концессии рассчитан до конца 2039 года. Итоги торгов подведут 27 декабря.

Напомним, берегоукрепление в районе улицы Черниговской стартовало в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
Ока Строительство
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