"Зимняя классика" на стадионе в Нижнем Новгороде вновь не состоится Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уже долгое время вынашивает идею проведения хоккейного матча на открытом воздухе - так называемой "Зимней классики" - на стадионе "Нижний Новгород".

Так, в октябре прошлого года клуб обращался в КХЛ с соответствующим предложением: провести на стадионе матч "Торпедо" - "Динамо Минск" 7 января. В дирекции ФК "Пари Нижний Новгород" тогда не поддержали идею, пояснив, что это негативно повлияет на качество травы.

В итоге с нехваткой времени на подготовку мероприятия планы решили отложить. Но не отказываться от них. Об этом стало известно в июле этого года.

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов в интервью ТАСС рассказал, что в этом году к мероприятию решили подготовиться заблаговременно, проработка вопроса стартовала уже весной. Менеджмент ХК "Торпедо" намеревался сыграть на стадионе 4 января также с минским "Динамо", дату согласовала и КХЛ. В процесс разработки плана включились и хоккейный, и футбольный клубы, а также правительство Нижегородской области.

Но уже в конце октября начали всплывать слухи, что матч не состоится.

13 ноября главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов в ходе послематчевой пресс-конференции заявил, что "Зимняя классика", запланированная на футбольном стадионе "Нижний Новгород" в начале января, не состоится. Он озвучил, что пока не знает причин.

В дирекции нижегородского хоккейного клуба НИА "Нижний Новгород" сообщили, что "Торпедо" с партнёрами комплексно и детально проработали возможность проведения "Зимней классики" на стадионе "Нижний Новгород".

"К сожалению, учитывая необходимые для организации значительные ресурсы, а также наличие в регионе приоритетных задач, в первую очередь, инфраструктурного развития, включая строительство Ледовой арены на Стрелке и других объектов, на сегодняшний день было принято решение отказаться от проведения мероприятия", - говорится в официальном ответе. При этом в клубе подчеркнули, что проведённая качественная подготовка позволила наработать в регионе значительные компетенции, которые позволят вернуться к рассмотрению организации спортивных мероприятий столь масштабного уровня.