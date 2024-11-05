Архитектурный памятник "Домъ Кузнецовыхъ 1908" в Городце выставлен на торги Общество

Архитектурный памятник "Домъ Кузнецовыхъ 1908" в Городце выставлен на торги. Об этом сообщает АНО "АСИРИС" в своём Telegram-канале.

Дом №129 (литера А) по улице Горького является Объектом культурного наследия регионального значения. Здание в духе поздней эклектики было построено в 1908 году купцом Кузьмой Кузнецовым, который был судовладельцем и хозяином бакалейной лавки. Лавка располагалась на первом этаже дома. На фризе со стороны главного фасада сохранилась надпись "Домъ Кузнецовыхъ 1908": купец строил дом для себя и сыновей.

Двухэтажное каменное здание с четырёхскатной - так называемой вальмовой - крышей дополнен деревянными холодными сенями с парадным входом и широким окном над ним. С северной стороны к дому примыкают каменные оштукатуренные ворота.

Дом украшен элементами художественной ковки, выполненной местными кузнецами: двускатным зонтом парадного входа с треугольными кронштейнами и решёткой по периметру приямка-палисадника перед главным фасадом. Эти кованные детали не имеют аналогов в архитектурном наследии Городца.

В настоящее время дом является нежилым и находится в областной собственности. Площадь объекта составляет 192,1 кв. метра, а земельного участка под ним – 450 кв. метров. Подробная информация о нём размещена в динамичном Каталоге исторической недвижимости.

Здание могут приобрести инвесторы, которые смогут приспособить его под современное коммерческое использование.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода выставит на торги помещение в многоквартирном доме №11 по улице Героя Советского Союза Поющева в Автозаводском районе. Дом входит в состав "Ансамбль застройки жилых кварталов № 3, 4 Соцгорода автозавода" ("Серобусыгинский квартал") и является объектом культурного наследия регионального значения.