Два аварийных дома снесут в Ленинском районе за 9,2 млн рублей Общество

Дом №16 литер А по улице Дружбы Фото: Яндекс. Панорамы

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору подрядчиков для сноса двух аварийных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о двухэтажном шлакоблочном доме № 22 литера А по улице Гончарова и многоквартирном двухэтажном деревянном доме № 16 литер А по улице Дружбы.

Первый дом был построен в 1959 году, в доме расположено 16 жилых помещений. Второй дом 1934 года постройки, в нем находится 27 квартир.

На снос двух домов будет выделено 9,2 млн рублей из городского бюджета. Итоги аукционов подведут 3 декабря.

Оба аварийных дома должны снести до 30 апреля 2025 года.

Напомним, дома в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.