Новые спортивные объекты Нижегородской области
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 ноября 2024 12:03  [86] Более 7 км дорожного полотна на пр. Гагарина отремонтировали в Нижнем Новгороде
22 ноября 2024 11:46  [124] Два аварийных дома снесут в Ленинском районе за 9,2 млн рублей
22 ноября 2024 11:35  [115] ВТБ раскрыл топ-3 мошеннические схемы на "черную пятницу"
22 ноября 2024 11:20  [131] Нижновэнерго развернул мобильные пункты в двух населенных пунктах региона
22 ноября 2024 11:02  [131] Несколько трамваев в Нижнем Новгороде скорректируют работу 22 и 23 ноября
22 ноября 2024 10:04  [133] Евгений Чинцов встретился с участниками образовательного проекта "Микроинфлюенсеры будущего" в ННГУ
22 ноября 2024 09:48  [213] Последствия непогоды ликвидируют в Нижегородской области
22 ноября 2024 09:22  [168] Современные очистные сооружения в Катунках и Шатовке прошли модернизацию
22 ноября 2024 08:45  [185] Ещё 55 нижегородских автобусных маршрутов перейдут на брутто-контракты в 2025 году
22 ноября 2024 08:18  [205] Россияне вдвое чаще жалуются на блокировку счетов из-за реестра Центробанка
Общество

Два аварийных дома снесут в Ленинском районе за 9,2 млн рублей

22 ноября 2024 11:46  [124] Общество
Дом №16 литер А по улице Дружбы

Дом №16 литер А по улице Дружбы

Фото: Яндекс. Панорамы

Администрация Ленинского района Нижнего Новгорода объявила аукционы по выбору подрядчиков для сноса двух аварийных домов. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет о двухэтажном шлакоблочном доме № 22 литера А по улице Гончарова и многоквартирном двухэтажном деревянном доме № 16 литер А по улице Дружбы.

Первый дом был построен в 1959 году, в доме расположено 16 жилых помещений. Второй дом 1934 года постройки, в нем находится 27 квартир.

На снос двух домов будет выделено 9,2 млн рублей из городского бюджета. Итоги аукционов подведут 3 декабря.

Оба аварийных дома должны снести до 30 апреля 2025 года.

Напомним, дома в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Снос
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2024 15:42  [665] Судьба дома на улице Коломенской решится после проведения экспертизы
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph