Нижегородская область будет сотрудничать с Сербией в сфере здравоохранения и технологий

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Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин на XX заседании Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству представил инициативы по развитию сотрудничества между Нижегородской областью и Сербией.
Как сообщает пресс-служба правительства регина, в мероприятии, которое прошло в Санкт-Петербурге, также приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр по международному экономическому сотрудничеству в правительстве Сербии Ненад Попович.
Итогом заседания стал договор о совместной работе в сфере транспорта и инфраструктуры, энергетики и промышленности, здравоохранения, технологий и других приоритетных направлений. Кроме того, Россия и Сербия на правительственном уровне, на уровне профильных ведомств и бизнеса подписали ряд важных документов, которые помогут дать новый толчок двусторонней торговле, инвестициям и совместным кооперационным проектам двух стран.
По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Россия твердо намерена вернуть торговый оборот между странами к рекордным показателям.
Во время выступления Дмитрий Старостин представил предложения по реализации ряда перспективных проектов в области медицинского приборостроения, искусственного интеллекта, а также в разработке и внедрении новых материалов и технологий в сфере здравоохранения.Кроме того, по словам зампредседателя правительства региона, нижегородские университеты готовы к расширению программ обмена для студентов медицинских специальностей. Приоритетной задачей Дмитрий Старостин назвал налаживание сотрудничества в рамках межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК". В заключении чиновник пригласил сербских партнеров на конференцию "Цифровая индустрия промышленной России", которая пройдёт в Нижнем Новгороде в следующем году.
В декабре текущего года заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин посетит с рабочим визитом Республику Сербия, где детально обсудит все вопросы и предложения с представителями правительства, деловых кругов и ведущих университетов страны.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет укреплять сотрудничество с Малайзией.
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