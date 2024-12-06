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Бизнес

Глеб Никитин провел встречу с Игорем Додоном в рамках форума "СО.ЗНАНИЕ"

12 декабря 2024 11:45  [109] Бизнес

Фото: организаторы международного форума "СО.ЗНАНИЕ"

В Нижнем Новгороде проходит международный форум "СО.ЗНАНИЕ". 

Как сообщают организаторы, в рамках мероприятия прошла встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с пятым президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Основным событием первого дня форума стала пленарная сессия "Эра ответственности. Как построить устойчивое завтра", на которой представители власти и бизнеса обсудили концепцию человекоцентричности, принципы устойчивого развития экономики через объединение и поиск баланса между нуждами человека, технологическими ограничениями, экологическими факторами и макроэкономической обстановкой.

В числе спикеров – полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пятый президент Республики Молдова Игорь Додон, и другие. Модератором выступил исполнительный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров рассказал о задачах, поставленные президентом России Владимиром Путиным. 

"Национальные проекты являются главным инструментом для достижения государственных целей развития страны, и в том числе Приволжского федерального округа. Особое внимание уделяется тем, которые направлены на техническое и технологическое лидерство в различных сферах, таких как станкостроение, беспилотная авиация, автомобиле- и судостроение. Кроме того, очень важным является ориентир на людей и их потребности. Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, ведь именно благосостояние людей и есть показатель эффективности работы власти", - сказал Игорь Комаров.

Статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев рассказал о реализации федерального проекта "Государство для людей"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что принципы устойчивого развития будут всегда актуальны в России по ряду причин.

"Переход к устойчивой экономике открывает перед нами новые рынки, новые технологии, новые возможности для бизнеса. Устойчивое развитие – это не только экономический рост, но и улучшение качества жизни. Это инвестиции в здравоохранение, образование, социальную защиту. Связь между инициативами устойчивого развития и реальной пользой для экономического развития страны действительно очевидна и многогранна", – подчеркнул Глеб Никитин.

Помимо этого в рамках форума прошла презентация, посвященная рейтингам устойчивого развития регионов России. Представители Аналитического кредитного рейтингового агентства ("АКРА") рассказали о присвоении Нижегородской области ESG-рейтинга ESG-АА.  Кроме того, эксперты обсудили потенциал "зеленого" финансирования, тренды в работе с молодежью, меры стимуляции экономики замкнутого цикла, применение технологий "зеленой" энергетики, а также адаптацию к климатическим изменениям. Особое внимание уделили кадровому суверенитету экономики, моделям управления человеческим капиталом и новым принципам инклюзии и безопасности труда.

Организаторы мероприятия компания "ОМГ" и КУПНО. Форум проходит при поддержке правительства Нижегородской области. Генеральным партнером выступает Сбер.

 

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Теги:
Полномочный представитель Президента РФ Форум
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