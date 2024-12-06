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Бизнес

Свыше 20 новых сценариев самопроверки бизнеса создали на портале "Электронный инспектор" в 2024 году

13 декабря 2024 09:35  [90] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 20 новых сценариев самопроверки бизнеса создано в этом году на нижегородском портале "Электронный инспектор".

Как сообщает Минэкономразвития Нижегородской области, в настоящее время на ресурсе сейчас доступно более 100 сценариев в рамках федерального, регионального и муниципального контроля.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, среднее время самопроверки составляет чуть меньше 40 минут. Это значительно экономит время и издержки бизнеса.

Новые сценарии самопроверки касаются сфер гражданской авиации, дорожного хозяйства, общественного транспорта, высшего и среднего образования. Прохождение самопроверки по сценариям анонимно и не требует регистрации. Представителям юридических лиц и индивидуальные предпринимателям необходимо выбрать нужный сценарий на портале и последовательно ответить на вопросы.

По итогам прохождения система покажет результат – перечень нарушений или сообщение об осуществлении деятельности в четком соответствии с требованиями законодательства. Контролирующие органы не увидят нарушения у конкретных субъектов. Однако у предпринимателей есть возможность исправить нарушения до визита инспекторов. Такая практика даёт возможность снизить общее число нарушений, подчеркнули в ведомстве.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов отметил, что с момента создания портала предприниматели прошли свыше 150 тысяч самопроверок. Из них около 30 тысяч в 2024 году.

Напомним, что в 2022 году проект создания портала "Электронный инспектор" вошел в топ-100 лучших проектов для бизнеса в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

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Теги:
бизнес Предприниматели проверки
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