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Происшествия

Волонтеры из Нижегородской области отправились устранять последствия разлива мазута в Анапе

20 декабря 2024 15:45  [89] Происшествия

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

"Волонтеры Победы" вместе с несколькими группами добровольцев из Нижегородской области отправились устранять последствия аварийного разлива мазута в Анапу. Об этом в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

Губернатор поручил собрать еще одну группу волонтеров и колонну с техникой для ликвидации последствий.

"Страшно смотреть на фото и видео с побережья Черного моря. Много раз в детстве отдыхал в Анапе, жил на улице Кати Соловьяновой, о каникулах на море сохранил самые лучшие воспоминания!", - сообщил Никитин.

Глеб Никитин напомнил, что в Анапу уже отправили несколько групп добровольцев, в числе которых нижегородские "Волонтеры Победы", а также необходимую технику - экскаваторы, погрузчики, самосвалы, бульдозер, фуру с расходными материалами и инструментами.

Эту работу организовал и контролирует новый советник губернатора Нижегородской области Владимир Тужилин.

Отметим, что 15 декабря два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", получили повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Первое судно затонуло в акватории Черного моря, а второе село на мель, у него разорвало носовую часть. На борту судов находилось в общей сложности 9,2 тысяч тонн мазута. В результате произошел разлив нефтепродуктов в акваторию моря.

Напомним, пассажирский теплоход "Октябрьская революция" врезался в берег в Балахне.

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Теги:
Волонтеры Нефтепродукты
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