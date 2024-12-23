Нижегородские полицейские встретились с воспитанниками детдома "Кораблик" Общество

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» состоялась встреча нижегородских полицейских и ветеранов с воспитанниками детского дома «Кораблик» Чкаловского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в ходе мероприятия прошли конкурсы, мастер-классы, новогоднее представление.

Музыканты оркестра Культурного центра полицейского главка исполнили популярные мелодии.

Воспитанники детского дома и их преподаватели разыграли перед гостями праздника сценку с участием сказочных персонажей. Продолжилось мероприятие традиционным новогодним хороводом.

Воспитанники детдома получили подарки.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников и зимних школьных каникул сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода вышли на одну из центральных улиц города, чтобы поздравить участников дорожного движения с наступающим Новым годом.

Традиционное мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз". Участникам дорожного движения напомнили о мерах безопасности в зимний период и других важных правилах при управлении автомобилем. Особое внимание уделялось водителям, перевозящим детей в салоне автомобиля.

Кроме того, замначальника регионального УГИБДД УМВД полковник полиции Сергей Костерин побеседовал с автолюбителями на тему соблюдения Правил дорожного движения.

Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому ребёнку в автомобилях сладкие подарки и познавательные памятки с простыми правилами безопасности, а также сказали добрые напутственные слова. Взрослые автолюбители также не остались без полезных подарков.

Также сообщалось, что в рамках акции МВД РФ "Полицейский Дед Мороз" в Нижнем Новгороде состоялась передача благотворительному фонду регионального отделения "Народный Фронт" 200 сладких новогодних подарков для детей сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

"С министерством внутренних дел по Донецкой Народной Республике мы тесно сотрудничаем уже не первый год. Сегодня мы стали частью большого дела, ведь подарить новогоднее чудо детям коллег, находящимся на линии боевого соприкосновения – поистине важно. Также для нас является честью оказать помощь полицейским, служба которых проходит в сложнейших условиях. И эта работа обязательно будет продолжена", - отметил начальник ГУ МВД по Нижегородской области, генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.