Маскарадное шествие прошло в Нижнем Новгороде по Большой Покровской Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в рамках фестиваля “Горьковская ёлка” на Большой Покровской прошло костюмированное шествие новогодних героев. Вместе со сказочными персонажами в шествии принял участие глава города Юрий Шалабаев.

Как написал в своем Telegram-канале мэр Нижнего Новгорода, от стадиона "Динамо" до Театральной площади прошлись Дед Мороз и Снегурочка, новогодние ели, снеговики, огромные ёлочные шары, снежинки, ростовые куклы, в том числе двухметровая фигура писателя Максима Горького.

По дороге всех желающих сказочные персонажи угощали горячим чаем с калачами. Кроме того, на площади работала полевая кухня.

Напомним, фестиваль "Горьковская ёлка" проходит в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января.

Ранее сообщалось, что "Горьковскую ёлку" посетили более 80 тысяч нижегородцев и гостей города.