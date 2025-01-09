Почти 250 застройщиков Нижегородской области подключены к Информсистеме управления проектами

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По итогам 2024 года к Информационной системе управления проектами (ИСУП) подключены 247 представителей строительного комплекса Нижегородской области.
Как сообщает региональный Минстрой, таковы предварительные результаты цифровизации строительной отрасли.
ИСУП предназначена для мониторинга и анализа этапов строительства объектов по государственным и муниципальным заказам. Ведение этой системы позволяет упростить взаимодействие и документооборот между участниками строительства и, как результат, повысить эффективность работы.
По словам главы регионального Минстроя Дмитрия Груничева, в настоящее время к системе подключены все государственные и муниципальные заказчики Нижегородской области.
ИСУП содержит сведения о 179 объектах, которые находятся на стадии проектирования и строительства. Кроме того, в системе значатся сведения о 258 уже введенных в эксплуатацию объектах капительного строительства Нижегородской области. Система наполняется на постоянной основе.
Напомним, что внедрение ИСУП в Нижегородской области состоялось в рамках пилотного проекта, участие в котором регион принял в 2023 году. Ведение системы является одним из этапов формирования цифровой вертикали строительной отрасли. По данным на начало 2024 года, к системе было подключено 195 пользователей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила федеральный рейтинг ведения ИСУП.
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