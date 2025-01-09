Почти 250 застройщиков Нижегородской области подключены к Информсистеме управления проектами Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По итогам 2024 года к Информационной системе управления проектами (ИСУП) подключены 247 представителей строительного комплекса Нижегородской области.

Как сообщает региональный Минстрой, таковы предварительные результаты цифровизации строительной отрасли.

ИСУП предназначена для мониторинга и анализа этапов строительства объектов по государственным и муниципальным заказам. Ведение этой системы позволяет упростить взаимодействие и документооборот между участниками строительства и, как результат, повысить эффективность работы.

По словам главы регионального Минстроя Дмитрия Груничева, в настоящее время к системе подключены все государственные и муниципальные заказчики Нижегородской области.

ИСУП содержит сведения о 179 объектах, которые находятся на стадии проектирования и строительства. Кроме того, в системе значатся сведения о 258 уже введенных в эксплуатацию объектах капительного строительства Нижегородской области. Система наполняется на постоянной основе.

Напомним, что внедрение ИСУП в Нижегородской области состоялось в рамках пилотного проекта, участие в котором регион принял в 2023 году. Ведение системы является одним из этапов формирования цифровой вертикали строительной отрасли. По данным на начало 2024 года, к системе было подключено 195 пользователей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила федеральный рейтинг ведения ИСУП.