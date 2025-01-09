Весняна и Кассия родились в Нижегородской области Общество

Жители Нижегородской области продолжают проявлять креативность в выборе имен для своих детей. О самых редких и необычных именах, которые дали новорожденным в 2024 году, рассказала глава регионального управления ЗАГС Ольга Краснова на пресс-конференции 13 января.

Среди девочек самыми оригинальными именами стали Фея и Золушка. Кроме того, в прошлом году в регионе появились малыши с такими редкими именами, как Весняна, Матрена, Вея, Забава, Кассия, Ия, Мадонна, Ясна, Тая, Розалина, Лолита, Индира, Изабель, Беатриче и Венера.

Не менее интересны имена, которые родители выбрали для мальчиков. В список вошли Мир, Спартак, Алфей, Августин, Оскар, Алмаз, Лазарь, Одиссей, Лионель, Искандер, Гамлет, Данте, Кузьма, Сулейман и Вильгельм.

Напомним, что 2024 год стал особенным для региона: впервые за долгое время в области родились сразу четыре тройни.

Также сообщалось, что около 70% новорожденных были зарегистрированы через онлайн-сервис, что говорит о росте популярности цифровых услуг.