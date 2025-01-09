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Общество

Новое отделение реабилитации открылось в Нижегородской больнице им. Семашко

15 января 2025 11:37  [130] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое отделение медицинской реабилитации открылось в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На создание реабилитационного отделения из областного бюджета направили более 2 млн рублей. В медучреждении был выполнен ремонт, закуплены новые удобные кровати, медицинская мебель и оборудование.

По словам главврача Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко Сергея Богданова, это позволит принимать на 50% больше пациентов, нуждающихся в реабилитации.

"В новом отделении будут проходить реабилитацию пациенты после эндопротезирования суставов и пациенты, перенесшие травмы позвоночника, вывихи, повреждения связок, периферических нервов и операции на позвоночнике, включая удаление межпозвонковых грыж", - рассказал Сергей Богданов.

В отделении реабилитации нижегородцам доступны различные методы физиотерапии. Высокотехнологичное оборудование роботизированной механотерапии поможет пациентам восстановить движения в руках и ногах.

Напомним, новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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