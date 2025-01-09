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Общество

Актер Дмитрий Куличков приедет в Нижний Новгород на предпоказ "Злого города"

20 января 2025 13:59  [118] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Предпоказ художественного фильма "Злой город" (12+) пройдет в нижегородском центре культуры "Рекорд" 23 января. Мероприятие состоится при участии представителей правительства Нижегородской области, режиссера и продюсера фильма Константина Буслова, актера Дмитрия Куличкова и президента кинопрокатной компании Алексея Рязанцева, сообщили в АНО "Центр 800".

В грандиозном историческом экшне рассказывается об обороне города Козельск в 1238 году от нашествия хана Батыя. Многочисленное войско Золотой Орды штурмовало город, но Козельск устоял, демонстрируя врагу свою непоколебимость и силу духа. После этого сражения хан Батый приказал, чтобы его имя было стёрто из памяти людей и а город отныне именовали "злым".

На предпремьерный показ приглашены юные участники нижегородских патриотических объединений. Также, попасть на сеанс можно будет по открытой регистрации. Зрители смогут погрузиться в атмосферу той эпохи, увидеть интерактивные зоны с артефактами и мультимедийными материалами, а также принять участие в мастер-классах по ремеслам.

Режиссёр и продюсер фильма Константин Буслов работал над картиной более трёх лет. В главных ролях: Алексей Гуськов, Владимир Любимцев, Дмитрий Куличков, Аглая Шиловская и другие. Съёмки длились более полугода в Подмосковье и Тверской области. Для воссоздания осады был построен город в натуральную величину с 40 зданиями, окружённый бревенчатой стеной высотой 12 метров с частоколом и рвом. Для фильма сшито более тысячи костюмов из натуральных тканей и меха.

В широкий прокат кинокартина выйдет 30 января.

Ранее сообщалось, что Минкульт России утвердил список тем для фильмов, которые получат господдержку в 2025 году.

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Теги:
Кинематограф Кино Рекорд
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