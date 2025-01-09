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Общество

Ученый МГУ объяснил, как видеоигры влияют на психику подростков

20 января 2025 15:40  [116] Общество

Фото: pixabay.com

На лекции для студентов Нижнего Новгорода Евгений Цуркан, кандидат наук и старший преподаватель философского факультета МГУ, поднял важную тему: "Цифровая философия: критические исследования сети". Один из вопросов, который привлек внимание слушателей, касался популярности компьютерных игр, особенно шутеров, в которых игроки участвуют в виртуальных перестрелках. Об этом сообщает "НТА-Приволжье".

Цуркан отметил, что обсуждения по поводу влияния таких игр на подростков, в частности на их поведение в реальной жизни, давно не прекращаются. Подобные игры часто вызывают беспокойство у взрослых, так как изображают насилие, которое кажется слишком реалистичным. Однако, по мнению ученого, связывать виртуальные шутеры с реальными преступлениями нельзя.

Он отметил, что шутинг в видеоигре — это не то же самое, что насилие в реальной жизни. Люди, по словам Цуркана, всегда взаимодействовали с виртуальной реальностью, и видеоигры лишь выводят это взаимодействие на более явный уровень. Философ также привел пример игр в "войнушку", в которые играли дети во дворе с камнями и палками, что тоже не вызывало общественного беспокойства. При этом игры, как и в прошлом, позволяют людям проецировать насилие в безопасной форме.

Цуркан также подчеркнул, что до сих пор нет достоверных данных, подтверждающих прямое влияние шутеров на психику человека. Существует две противоположные гипотезы: одна утверждает, что такие игры могут стирать границу между виртуальностью и реальной жизнью, другая — что они служат выходом для агрессивных эмоций и могут уменьшить насилие в реальной жизни. Цуркан также отметил, что статистика показывает снижение уровня преступности, несмотря на распространение видеоигр.

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Теги:
Дети Здоровье Игра
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