Дискотеки на льду ждут нижегородцев в День студента в 2025 году Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В честь Дня студента в парках "Швейцария", "Автозаводский" и имени 1 Мая пройдут дискотеки (0+) на катках. Как сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, развлекательные программы состоятся 25 января.

В парке "Швейцария" мероприятия на катке начнутся в 18:00 и продлятся полтора часа. Для студентов и девушек по имени Татьяна будет действовать специальное предложение: скидка 50% на катание на катке в течение всего дня.

В "Автозаводском" парке развлекательная программа также начнётся в 18:00. Здесь студенты и девушки по имени Татьяна также получат скидку 50% при предъявлении подтверждающих документов. В парке имени 1 Мая посещение катка будет бесплатным для всех. Дискотека начнётся в 18:40 и продлится до 20:40.

По информации дирекции парков, посетителей катков, кроме дискотеки, ждут конкурсы от ведущих, а также соревнования для взрослых и детей. Самые активные участники будут отмечены призами.

Отмечается, что катки будут открыты только при стабильно низких температурах.

Ранее сообщалось, что каток в нижегородском парке имени 1 Мая продлил часы работы.