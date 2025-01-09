Опубликован график работы канатного подъемника у трамплина на Сенной площади Спорт

Опубликован график работы канатного подъемника у трамплина на Сенной площади Фото: Telegram-канал Дмитрия Кабайло

Канатный подъемник, соединяющий площадь Сенную с набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде, теперь открыт для всех желающих. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр спорта региона Дмитрий Кабайло.



Изначально подъемник был предназначен только для спортсменов, занимающихся прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем, и использовался ими бесплатно. Однако теперь он доступен и для других категорий пользователей. В частности, для воспитанников школы гребли также будут предоставляться специальные пропуска для бесплатного проезда, отметил Кабайло.



При этом для всех остальных стоимость поездки составляет 75 рублей в одну сторону.



В зимний период канатный подъемник работает с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00 с вторника по пятницу, а в выходные — с 12:00 до 18:00. В понедельник подъемник не функционирует. Летом подъемник будет работать дольше.



Кабайло подчеркнул, что в период тренировок и соревнований спортсменам будет предоставлен приоритетный доступ к подъёмнику. Для туристов же есть уникальная возможность наблюдать за выступлениями летающих лыжников, что является дополнительным бонусом.