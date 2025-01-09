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Общество

Порывистый ветер идет на Нижегородскую область 23 января

23 января 2025 15:00  [32] Общество

Фото: Россети

Порывистый ветер ожидается в Нижегородской области 23 января. Его скорость будет достигать 18 м/с, сообщил Гидрометцентр.

В этой связи филиал "Нижновэнерго" усилил меры по контролю за электроснабжением потребителей. К устранению возможных последствий непогоды готовы 286 бригад, в состав которых входят 924 специалиста и 413 единиц специальной техники.

Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их электроснабжения в случае необходимости подготовлены 222 резервных источника питания общей мощностью около 6,4 МВт.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. В случае обнаружения повреждений на линиях электропередачи необходимо незамедлительно сообщить об этом в энергокомпанию или отделение МЧС России.

Ранее сообщалось, что резкое потепление идет на Нижний Новгород.

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Теги:
Нижновэнерго Погода
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