Порывистый ветер идет на Нижегородскую область 23 января

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Порывистый ветер ожидается в Нижегородской области 23 января. Его скорость будет достигать 18 м/с, сообщил Гидрометцентр.
В этой связи филиал "Нижновэнерго" усилил меры по контролю за электроснабжением потребителей. К устранению возможных последствий непогоды готовы 286 бригад, в состав которых входят 924 специалиста и 413 единиц специальной техники.
Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. Для их электроснабжения в случае необходимости подготовлены 222 резервных источника питания общей мощностью около 6,4 МВт.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. В случае обнаружения повреждений на линиях электропередачи необходимо незамедлительно сообщить об этом в энергокомпанию или отделение МЧС России.
Ранее сообщалось, что резкое потепление идет на Нижний Новгород.
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