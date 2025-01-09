Проект капремонта дороги Нижний Новгород - Кстово направили в госэкпертизу Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Проект капремонт участка трассы Нижний Новгород - Кстово направлен в госэкпертизу. Об этом сообщили представители министерства транспорта региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "ВКонтакте".

Нижегородка пожаловалась главе региона Глебу Никитину на аварийную ситуацию на указанной трассе около поста ГАИ и попросила построить там развязку.

Представители регионального минтранса ответили, что уже разработан проект капремонта данного участка автодороги с устройством разворотных петель в районе поста Госавтоинспекции.

"Сейчас он находится на госэкспертизе. После получения положительного заключения будет решаться вопрос о ремонте участка трассы в зависимости от финансирования", - пояснили в министерстве.

Напомним, разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода отремонтируют весной.