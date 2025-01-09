Евгений Кунчеров из Городецкого района погиб в зоне СВО

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Евгений Кунчеров из Городецкого муниципального округа Нижегородской области погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на официальной страничке Узольского сельского дома культуры в соцсети "Вконтакте".
Прощание с героически погибшим бойцом состоится 28 января. Отпевание начнется в 9:00 в Городецком Феодоровском мужском монастыре. Спустя час возле здания Городецкой администрации состоится траурный митинг.
Похоронят Евгения Кунчерова на кладбище в деревне Кудашиха.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения Кунчерова, мужество и преданность которого делу и Родине навсегда останутся в сердцах земляков", - сообщили в Узольском сельском доме культуры.
Напомним, Алексей Семенников из Лысковского района погиб на СВО.
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