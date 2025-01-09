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Общество

Комната матери и ребёнка начала работу в студгородке ННГУ

28 января 2025 19:47  [89] Общество

Фото: Telegram-канал ННГУ

Комната матери и ребенка открылась в общежитии №9 в студгородке ННГУ имени Лобачевского.

Как сообщает пресс-служба вуза, создание комнаты стало возможным благодаря победе ННГУ во Всероссийском конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ "Помоги маме учиться".

Первыми комнату оценили доцент юридического факультета ННГУ, кандидат филологических наук Екатерина Моштылева и её сын Серёжа. По её словам, появление этой инициативы было своевременным, ведь в Нижегородской области объявлено о проведении Года семьи.

В комнате очень уютно и светло. Здесь есть всё, что может понадобиться: место для кормления, переодевания и проведения гигиенических процедур.

Комната открыта для посещения с 8:00 до 20:00. 

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые создали нейросеть для определения региона по иммунитету.

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Теги:
Дети ННГУ Студенты
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