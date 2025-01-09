Комната матери и ребёнка начала работу в студгородке ННГУ

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Комната матери и ребенка открылась в общежитии №9 в студгородке ННГУ имени Лобачевского.
Как сообщает пресс-служба вуза, создание комнаты стало возможным благодаря победе ННГУ во Всероссийском конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ "Помоги маме учиться".
Первыми комнату оценили доцент юридического факультета ННГУ, кандидат филологических наук Екатерина Моштылева и её сын Серёжа. По её словам, появление этой инициативы было своевременным, ведь в Нижегородской области объявлено о проведении Года семьи.
В комнате очень уютно и светло. Здесь есть всё, что может понадобиться: место для кормления, переодевания и проведения гигиенических процедур.
Комната открыта для посещения с 8:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что нижегородские ученые создали нейросеть для определения региона по иммунитету.
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