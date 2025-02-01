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Общество

СК проверит жалобы жильцов на аварийное состояние дома в Красных Баках

03 февраля 2025 14:26  [149] Общество

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту разрушения многоквартирного дома на улице Луговой в поселке Красные Баки Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Жители жалуются на многолетнее отсутствие ремонта. По их словам, фундамент, фасад, кровля и потолочные перекрытия дома, построенного в 1964 году, постепенно разрушаются. В помещениях распространилась плесень, а кирпичная кладка начала осыпаться, создавая угрозу для пешеходов.  

При этом капитальный ремонт запланирован только на 2029 год, что вызывает беспокойство у жильцов.  

Александр Бастрыкин поручил провести тщательную проверку обстоятельств и доложить о ее результатах.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Нижегородской области.

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Теги:
Жилье проверки СК РФ
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