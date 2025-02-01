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Экономика

Сделка по продаже имущества завода РУМО сорвалась после рекордного предложения

04 февраля 2025 09:12  [198] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Московская компания "Азия Альянс Логистик", выигравшая торги по продаже имущественного комплекса бывшего завода РУМО, так и не выплатила обещанные 1,5 миллиарда рублей. Из-за этого сделка была аннулирована. Данные портала "Федресурс" приводит "Ъ-Коммерсант".

Аукцион состоялся в декабре 2024 года. Лот включал 16 зданий и сооружений обанкротившегося машиностроительного завода. При начальной цене 165,1 миллиона рублей "Азия Альянс Логистик" предложила сумму, в девять раз превышающую стартовую.  

Председатель правления инжиниринговой компании РУМО Андрей Горшков с самого начала выражал сомнения в реальности сделки. Он обращал внимание, что здания продавались без земельных участков, а их стоимость не могла превышать 200 миллионов рублей. Кроме того, среди участников торгов были замечены аффилированные структуры, предлагавшие заведомо завышенные суммы.  

В итоге победитель торгов не подтвердил платежеспособность и не оплатил имущество, из-за чего договор купли-продажи расторгли.

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Теги:
Деньги Имущество РУМО
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