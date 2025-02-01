Бастрыкин заинтересовался делом нижегородского развратника 

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Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента, связанного с неправомерными действиями мужчины у детского учреждения в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в социальных сетях появилась информация о том, что в областном центре мужчина совершал непристойные действия рядом с детским учреждением. По данному факту проводится проверка.
Председатель Следкома РФ поручил и.о руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову подготовить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что глава СК затребовал доклад о поножовщине в Нижегородской области.
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