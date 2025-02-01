Бастрыкин заинтересовался делом нижегородского развратника Происшествия

Фото: СК РФ

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента, связанного с неправомерными действиями мужчины у детского учреждения в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в социальных сетях появилась информация о том, что в областном центре мужчина совершал непристойные действия рядом с детским учреждением. По данному факту проводится проверка.

Председатель Следкома РФ поручил и.о руководителя СУ СК России по Нижегородской области Александру Дынькову подготовить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что глава СК затребовал доклад о поножовщине в Нижегородской области.