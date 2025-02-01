Памятную доску педагогу Надежде Белик установили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Памятную доску педагогу Надежде Белик повесили на фасаде Дворца детского творчества имени В.П. Чкалова на улице Пискунова в Нижнем Новгороде. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своём Telegram-канале 4 февраля.

Надежда Белик три десятка лет руководила ДДТ. При этом ее общий трудовой стаж составил более 50 лет. Она заложила основы современной системы патриотического воспитания, которая строится на взаимодействии учителя и семьи, подчеркнул градоначальник.

Надежда Белик инициировала создание Поста № 1 у Вечного огня в Кремле, а также основала научное общество "Эврика" для школьников и городскую лабораторию, которая помогает развитию детей и поддерживает семьи.

"Мы должны были отдать дань уважения этому замечательному человеку, ведь без этого облик отреставрированного Дворца был бы неполным. Спасибо всем, кто продолжает ее дело", - заключил глава городской администрации.

Ранее сообщалось, что созданный нижегородцем памятник Виктору Цою установят в Кирове.