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Политика

Захарова назвала маниакальным желание Зеленского получить ядерное оружие

05 февраля 2025 12:53  [80] Политика

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости предоставления стране ядерного оружия. В беседе с 360.ru она назвала подобные высказывания "маниакальными".  

По словам Захаровой, тема ядерного вооружения неоднократно поднималась представителями киевского режима. Однако обсуждения не сопровождались привлечением научных экспертов, дипломатов или политологов, не проводились конференции или аналитические исследования.  

Она также напомнила о прошлых заявлениях украинских политиков, в том числе высказывании, приписываемом Юлии Тимошенко, о необходимости «бить по москалям» с использованием ядерного оружия.  

Захарова отметила, что любые подобные высказывания вызывают широкий резонанс в мире, поскольку тема ядерного оружия имеет серьезные исторические последствия. В этом контексте она напомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, подчеркнув, что память об этих событиях до сих пор жива.

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Теги:
МИД СВО
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