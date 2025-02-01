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Экономика

Китайские двигатели для судов монтируют на нижегородском "Красном Сормове"

05 февраля 2025 18:08  [166] Экономика

Фото: Telegram-канал "Красное Сормово"

На нижегородском заводе "Красное Сормово" приступили к монтажу главных двигателей на два судна проекта RSD59. Об этом сообщает Telegram-канал нижегородского судостроительного предприятия.

Как видно из опубликованного в канале видео, демонстрирующего ход работ, силовые установки для этих судов поставлены китайской компанией Zichai. Также можно увидеть, как на заводе проходит процесс разгрузки оборудования и его установка на подготовленный фундамент.

Ранее сообщалось, что самая крупная часть установлена на строящийся теплоход проекта "Карелия".

Напомним, что и.о. гендиректора "Красного Сормова" стал Борис Петров.

 

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Теги:
Судостроение
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