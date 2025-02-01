Новая благоустроенная площадь появилась в Арзамасе

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Благоустройство площади возле Водонапорной башни завершено в Арзамасе, сообщает Telegram-канал Института развития городской среды Нижегородской области.
Недавно территория возле Водонапорной башни была огорожена заборами и мемориальными табличками. Сегодня это обновленное общественное пространство, соединяющее парк Гайдара с улицей Карла Маркса. Отмечается, что вся зона обустроена согласно проектам команды ИРГСНО совместно с жителями Арзамаса.
После завершения всех работ для жителей и гостей Арзамаса стал доступен удобный пешеходный путь от Соборной площади до парка. Там можно прогуляться, познакомиться с историей и культурой города, полюбоваться различными архитектурными стилями и плавно переместиться из исторического центра в современные районы.
Ранее сообщалось, что проект реконструкции водонапорной башни в Арзамасе прошел госэкспертизу.
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