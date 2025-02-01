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Общество

Тематическая подсветка украсит нижегородскую телебашню в День российской науки

07 февраля 2025 13:00  [96] Общество

Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Праздничная иллюминация украсит телебашню в Нижнем Новгороде в честь Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля.

Как сообщили в филиале РТРС, графические узоры, посвященные науке, будут транслироваться на главной архитектурной доминанте приволжской столицы с 18:00 до 21:00. 

На гранях телебашни появится надпись: "8 февраля — День науки". А на медиафасаде будет отображаться бегущая строка с именами выдающихся учёных из Нижнего Новгорода, которые внесли значительный вклад в развитие мировой науки. Среди них: Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Ростислав Алексеев, Юрий Неймарк, Надежда Суслова и многие другие.

Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня включала праздничную подсветку в честь 25-летия Союзного государства Республики Беларусь и России.

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Теги:
Городское хозяйство Праздники телебашня
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