Тематическая подсветка украсит нижегородскую телебашню в День российской науки

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Праздничная иллюминация украсит телебашню в Нижнем Новгороде в честь Дня российской науки, отмечаемого 8 февраля.
Как сообщили в филиале РТРС, графические узоры, посвященные науке, будут транслироваться на главной архитектурной доминанте приволжской столицы с 18:00 до 21:00.
На гранях телебашни появится надпись: "8 февраля — День науки". А на медиафасаде будет отображаться бегущая строка с именами выдающихся учёных из Нижнего Новгорода, которые внесли значительный вклад в развитие мировой науки. Среди них: Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Ростислав Алексеев, Юрий Неймарк, Надежда Суслова и многие другие.
Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня включала праздничную подсветку в честь 25-летия Союзного государства Республики Беларусь и России.
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