Подсветку в честь 25-летия Союзного государства включит нижегородская телебашня Общество

Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

В честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и России телебашня в Нижнем Новгороде включит архитектурно-художественную подсветку 8 декабря.

Как сообщает "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр", праздничная иллюминация будет работать с 20:00 до 22:00

Высотная доминанта города будет раскрашена цветами российского и белорусского флагов. На медиафасаде телебашни жители и гости города увидят бегущую строку с фразой: "Союзному государству – 25 лет".

Договор о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь был подписан 8 декабря 1999 года. Документ направлен на развитие прочного сотрудничества двух стран.

Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня включала праздничную подсветку в честь Дня учителя.