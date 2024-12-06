Подсветку в честь 25-летия Союзного государства включит нижегородская телебашня

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В честь 25-й годовщины подписания договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и России телебашня в Нижнем Новгороде включит архитектурно-художественную подсветку 8 декабря.
Как сообщает "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр", праздничная иллюминация будет работать с 20:00 до 22:00
Высотная доминанта города будет раскрашена цветами российского и белорусского флагов. На медиафасаде телебашни жители и гости города увидят бегущую строку с фразой: "Союзному государству – 25 лет".
Договор о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь был подписан 8 декабря 1999 года. Документ направлен на развитие прочного сотрудничества двух стран.
Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня включала праздничную подсветку в честь Дня учителя.
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