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Общество

Нижегородцев предупредили об экстремально высоком давлении до 9 февраля

07 февраля 2025 14:16  [3] Общество

Фото: Кира Мишина

В ближайшие дни метеозависимым нижегородцам не позавидуешь: в регионе сохранится высокое атмосферное давление.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС",  до 9 февраля погоду будет определять антициклон с холодным арктическим воздухом. Как ожидается, атмосферное давление будет превышать средние значения на 25-30 мм ртутного столба.

Самое высокое атмосферное давление будет зафиксировано в Нагорной части приволжской столицы. Отмечается, что подобные явления уже наблюдались в прошлом. Например, 1 февраля 1972 года давление на этой территории достигло 781 мм ртутного столба. Это самое высокое значение за всё время наблюдений, начиная с 1966 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 февраля специалисты ожидают рост магнитной активности.  

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Теги:
Погода Прогноз
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