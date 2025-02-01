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Предстоящие выходные в Нижнем Новгороде будут снежными и морозными, сообщил сервис "Яндекс Погода".
В субботу, 8 февраля, ожидается облачная погода, в течение дня возможен небольшой снег. Утром температура воздуха составит от -8° до -5°, днём поднимется до -4° до -3°, а к вечеру опустится до -7° до -5°. Скорость ветра будет достигать 2,4 м/с.
В воскресенье, 9 февраля, также будет пасмурно. Утром температура воздуха будет колебаться от -8° до -7°, днём поднимется до -6° до -5° и сохранится на этом уровне до конца дня. Скорость ветра составит около 2 м/с. В течение дня есть вероятность небольшого снега.
Напомним, по данным Гидрометцентра России, февраль 2025 года в Нижегородской области ожидается немного теплее, чем в среднем за последние десятилетия.
Ранее сообщалось, что необычно тёплая зима в ряде регионов страны может быстро уступить место ранней весне.
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