Выходные в Нижнем Новгороде будут снежными и морозными Общество

Фото: Кира Мишина

Предстоящие выходные в Нижнем Новгороде будут снежными и морозными, сообщил сервис "Яндекс Погода".

В субботу, 8 февраля, ожидается облачная погода, в течение дня возможен небольшой снег. Утром температура воздуха составит от -8° до -5°, днём поднимется до -4° до -3°, а к вечеру опустится до -7° до -5°. Скорость ветра будет достигать 2,4 м/с.

В воскресенье, 9 февраля, также будет пасмурно. Утром температура воздуха будет колебаться от -8° до -7°, днём поднимется до -6° до -5° и сохранится на этом уровне до конца дня. Скорость ветра составит около 2 м/с. В течение дня есть вероятность небольшого снега.

Напомним, по данным Гидрометцентра России, февраль 2025 года в Нижегородской области ожидается немного теплее, чем в среднем за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что необычно тёплая зима в ряде регионов страны может быстро уступить место ранней весне.