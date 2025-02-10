Маршрут А-94 запустят в Московском районе с 21 февраля Общество

Новый автобусный маршрут А-94 запустят в Московском районе Нижнего Новгорода с 21 февраля. Об этом рассказали в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Как отметили в ЦРТС, маршрут Т-94 после окончания у компании свидетельства на перевозки по нерегулируемым тарифам переходит на госконтракт под номером А-94.

Автобусы больше не будут следовать через остановку "Зоопарк "Лимпопо"" и изменят маршрут, двигаясь по улицам Мирошникова и Чаадаева. По данным ЦРТС, это направлено на улучшение транспортного обеспечения как жилых районов, так и стратегически важного предприятия — завода "Сокол". Маршрут А-94 будет курировать ООО "Автолигатранс-НН", ставшее победителем открытого конкурса, проведенного Центром развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что автобусы А-86 и Т-55 возобновляют движение после ремонта дорог.