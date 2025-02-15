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Экономика

Нижегородская область выпустит облигации в 2025-2027 годах

16 февраля 2025 12:00  [3] Экономика

Правительство Нижегородской области запланировало выпуск облигационных займов в 2025-2027 годах. Такая информация содержится в пояснительной записке к поправкам в региональный бюджет, которые внесены губернатором.  

На обслуживание государственного долга в связи с выпуском облигаций в ближайшие три года предусмотрено 9,76 млрд рублей. Из этой суммы 1,65 млрд рублей запланировано на 2025 год, 3,29 млрд рублей – на 2026-й, а в 2027 году расходы составят 4,83 млрд рублей.  

Проект поправок в бюджет будет вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона в конце февраля.

Ранее сообщалось, что регион рассчитывает на списание 9 млрд рублей бюджетных кредитов. 

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Теги:
Облигации Правительство Нижегородской области Финансы
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