Полицейские выявили незаконную торговлю "незамерзайкой" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники Управления МВД России по Нижнему Новгороду провели серию рейдов, направленных на выявление незаконной торговли стеклоомывающей жидкостью. Проверки проходили на крупных магистралях города и в торговых точках.

Во время одной из инспекций на улице Деловой, в пункте замены автомасел, полицейские обнаружили более 150 емкостей с жидкостью синего цвета. Ее низкая цена и отсутствие характерного запаха этилового спирта вызвали подозрения в возможном содержании метанола – вещества, запрещенного для использования в стеклоомывающих составах. При этом информация о наличии метилового спирта на упаковках отсутствовала.

Кроме того, аналогичную продукцию с сомнительным составом продавали частные лица вдоль дорог и на островках безопасности. Все торговцы осуществляли свою деятельность без государственной регистрации как индивидуальные предприниматели или юридические лица.

В ходе рейдов выявлено 16 административных правонарушений, а из незаконного оборота изъято 1300 литров стеклоомывающей жидкости. В отношении нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ за незаконное предпринимательство.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу для проверки на содержание метанола. Если запрещенные вещества будут обнаружены, виновные могут быть привлечены к ответственности уже по статье 14.2 КоАП РФ.

Санкции за подобные правонарушения предусматривают штрафы от 500 до 2000 рублей для физических лиц и от 30 000 до 40 000 рублей для юридических лиц. В ряде случаев возможна конфискация продукции.