ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе

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Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал совершить поджоги в ключевых учреждениях Промышленного района города Ставрополя, таких как управления МВД, МЧС, военкомат, военный госпиталь и администрация. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал "360".
Задержанный оказался приезжим из одной из стран Центральной Азии и придерживался взглядов украинских националистов. По их поручению он провёл разведку и приобрёл компоненты для изготовления зажигательных бутылок, после чего планировал покинуть Россию и присоединиться к Вооружённым силам Украины.
В доме, где проживал задержанный, были обнаружены и изъяты готовые зажигательные бутылки, а также средства связи.
ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта.Напомним, что двух нижегородских подростков задержали за теракт на железной дороге в Тоншаевском районе.
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