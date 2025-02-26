ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал совершить поджоги в ключевых учреждениях Промышленного района города Ставрополя, таких как управления МВД, МЧС, военкомат, военный госпиталь и администрация. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал "360".

Задержанный оказался приезжим из одной из стран Центральной Азии и придерживался взглядов украинских националистов. По их поручению он провёл разведку и приобрёл компоненты для изготовления зажигательных бутылок, после чего планировал покинуть Россию и присоединиться к Вооружённым силам Украины.

В доме, где проживал задержанный, были обнаружены и изъяты готовые зажигательные бутылки, а также средства связи.

ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на совершение террористического акта.