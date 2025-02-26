Нижегородская область получила 55 млрд из федерального бюджета Экономика

По итогам 2024 года объем безвозмездных поступлений в бюджет Нижегородской области из федерального центра составил 55 миллиардов рублей. Из них 54 миллиарда были направлены на целевые программы, передает ИА "НТА-Приволжье".

По данным регионального министерства финансов, доля федеральных поступлений в консолидированном бюджете области составила 13,3% от общего объема доходов.

В Минфине уточнили, что все целевые средства, поступившие в 2024 году, были освоены в полном объеме.

Финансирование использовалось на реализацию ключевых программ развития региона, однако деталей о направлениях расходования в ведомстве не уточнили.