Котяков отметил нижегородскую программу поддержки семей как одну из самых амбициозных Общество

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков высоко оценил инициативу Нижегородской области по повышению рождаемости. На презентации нацпроекта "Семья" в Госдуме он назвал региональную программу "ОСНОВА" одной из самых масштабных в стране.

Региональные власти намерены дополнять федеральные меры поддержки, выплачивая от 360 тысяч рублей за первого ребёнка и до 1 миллиона рублей за третьего и последующих детей. Эти выплаты получили название "Основа".

Антон Котяков подчеркнул, что столь крупная инициатива пока не имеет аналогов в других субъектах.

Напомним, что в декабре 2024 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвёл итоги Года семьи и объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи. В рамках этого периода будет реализовываться проект "ОСНОВА – нижегородский проект жизни".

Согласно новой программе, с 1 июля 2025 года размер регионального материнского капитала вырастет до 1 миллиона рублей за каждого рождённого ребёнка, начиная с первого. Финансирование выплат будет осуществляться за счёт средств областного бюджета.

Программа "ОСНОВА" направлена на достижение демографической устойчивости региона и поддержку семей на всех этапах воспитания детей.