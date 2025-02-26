На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
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Общество

Котяков отметил нижегородскую программу поддержки семей как одну из самых амбициозных

28 февраля 2025 18:51  [1] Общество

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков высоко оценил инициативу Нижегородской области по повышению рождаемости. На презентации нацпроекта "Семья" в Госдуме он назвал региональную программу "ОСНОВА" одной из самых масштабных в стране.  

Региональные власти намерены дополнять федеральные меры поддержки, выплачивая от 360 тысяч рублей за первого ребёнка и до 1 миллиона рублей за третьего и последующих детей. Эти выплаты получили название "Основа".  

Антон Котяков подчеркнул, что столь крупная инициатива пока не имеет аналогов в других субъектах.  

Напомним, что в декабре 2024 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвёл итоги Года семьи и объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи. В рамках этого периода будет реализовываться проект "ОСНОВА – нижегородский проект жизни".  

Согласно новой программе, с 1 июля 2025 года размер регионального материнского капитала вырастет до 1 миллиона рублей за каждого рождённого ребёнка, начиная с первого. Финансирование выплат будет осуществляться за счёт средств областного бюджета.  

Программа "ОСНОВА" направлена на достижение демографической устойчивости региона и поддержку семей на всех этапах воспитания детей.

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Теги:
Минтруд Семья
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