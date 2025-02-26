Преподавателя нижегородского вуза арестовали на 12 суток за скандал в ТЦ Происшествия

Сотрудники полиции задержали мужчину, который оскорблял сотрудников торгового центра в Нижнем Новгороде. Инцидент произошёл 27 февраля, а на следующий день в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Как сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области, 28 февраля суд вынес решение о наказании – 12 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что задержанный преподаёт в Нижегородском филиале Московского гуманитарно-экономического университета. После инцидента вуз отстранил его от работы на время проверок.

Напомним, что сотрудница Нижегородского театра оперы и балета попала под уголовное дело за фейковый диплом.