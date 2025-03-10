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Общество

ФК "Пари НН" провел уборку на некрополе в Балахне после скандала

18 марта 2025 14:59  [113] Общество

Фото: Telegram-канал ФК "Пари НН"

Игроки, тренеры и сотрудники офиса ФК "Пари НН" совместно с представителями администрации Балахнинского округа и общественниками поучаствовали в уборке на Кубенцевском некрополе в Балахне. Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Вокруг состояния некрополя недавно разгорелся скандал. В своем видеообращении в социальных сетях член Молодежного парламента Балахнинского округа при ЗСНО Ангелина Тюрина рассказала, что на одном из заседаний в конце февраля пожаловалась на неухоженность Кубенцевского некрополя: на территории лежат спиленные деревья и мусор, которые не вывозятся, а у некоторых памятников ВОВ и вовсе спилены звезды. После заседания девушку исключили из Молодежной палаты по причине дискредитации органов местного самоуправления.

Как сообщила Ангелина Тюрина в своем Telegram-канале, после скандала с ней связался представитель нижегородского ФК "Пари НН" и сообщил о намерении приехать всем клубом и провести уборочные работы на некрополе. В субботнике приняли участие 120 человек.

Администрация Балахнинского округа заявила, что уборка проводится в рамках месячника по благоустройству. Тюрина эту информацию опровергла. Кроме того, администрация Балахинского округа в 2024 году уже отчитывалась о проведении уборочных работах на кладбище. Полиция начинает проверку администрации округа, сообщает Тюрина в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется уже в апреле.

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Теги:
Молодёжный парламент Субботник ФК Пари НН
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