Трамваи №2,18, 27 временно перестали ходить в Нижнем Новгороде

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Движение трамваев по маршрутам №2, №18 и №27 в Нижнем Новгороде временно приостановлено. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".
Остановка движения транспорта связана с неисправностью питающего кабеля на улице Белинского, а также кратковременным отключением электроэнергии для запитывания от другого участка.
Планируемое время отключения электроэнергии с 12:15 до 12:35.
Ранее сообщалось, замена трамвайных путей завершится к сентябрю.
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