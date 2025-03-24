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Общество

Трамваи №2,18, 27 временно перестали ходить в Нижнем Новгороде

24 марта 2025 12:36  [175] Общество

Фото: Кира Мишина

Движение трамваев по маршрутам №2, №18 и №27 в Нижнем Новгороде временно приостановлено. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".

Остановка движения транспорта связана с неисправностью питающего кабеля на улице Белинского, а также кратковременным отключением электроэнергии для запитывания от другого участка.

Планируемое время отключения электроэнергии с 12:15 до 12:35.

Ранее сообщалось, замена трамвайных путей завершится к сентябрю.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай Транспорт
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