Трамваи №2,18, 27 временно перестали ходить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

Движение трамваев по маршрутам №2, №18 и №27 в Нижнем Новгороде временно приостановлено. Об этом сообщает ООО "Экологические проекты".

Остановка движения транспорта связана с неисправностью питающего кабеля на улице Белинского, а также кратковременным отключением электроэнергии для запитывания от другого участка.

Планируемое время отключения электроэнергии с 12:15 до 12:35.

Ранее сообщалось, замена трамвайных путей завершится к сентябрю.