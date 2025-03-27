Новое ЧП на дзержинском "Орионе": рабочего с ожогами увезли на скорой

В госинспекции по труду Нижегородской области сообщили о начале расследования очередного несчастного случая с сотрудником предприятия "Орион" в Дзержинске.
По данным ведомства, утром 31 марта на заводе возник пожар. В результате тяжелые травмы получил аппаратчик синтеза. Мужчину госпитализировали с поражениями кистей, шеи, лица и головы.
Напомним, в минувшем году на дзержинском "Орионе" также фиксировались несчастные случаи на производстве. К примеру, двое сотрудников были госпитализированы в августе после взрыва на предприятии.
Кроме того, в сентябре 2024 года еще одного сотрудника "Ориона" в Дзержинске увезли в больницу после того, как он получил ожоги 70% тела.
После этих резонансных случаев предприятие было привлечено к административной ответственности.
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