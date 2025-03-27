Центробанк отсрочил массовое внедрение цифрового рубля в России Экономика

Центральный банк России планирует постепенное внедрение цифрового рубля, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума "Единой России". Она подчеркнула, что это решение было принято для того, чтобы дать людям время ознакомиться с возможностями цифрового рубля и понять, как он может быть полезен в их повседневной жизни.

Как сообщает телеканал "360", Набиуллина отметила, что регулятор будет работать над созданием экономической модели цифрового рубля совместно с банками. Это необходимо для того, чтобы кредитные организации были заинтересованы в развитии сервисов, связанных с новой формой валюты.

Важно отметить, что массовое внедрение цифрового рубля не будет обязательным для банков, но использование этой валюты гражданами останется добровольным. Это означает, что люди смогут сами решать, хотят ли они использовать цифровой рубль в своих финансовых операциях.

Напомним, 1 августа 2023 года начал действовать закон, в соответствии с которым список субъектов национальной платёжной системы дополнен оператором платформы цифрового рубля. Этот статус будет закреплён за российским Центробанком. На регулятора возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

В прошлом году запущен пилот с цифровым рублём на реальных операциях. В тестировании участвовали 13 кредитных организаций. Массово цифровой рубль планировали вводить в 2025 году, после завершения пилотного проекта.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России: теперь будут действовать наличная, безналичная и цифровая. Также он станет ещё одним способом переводов и платежей.