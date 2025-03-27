Книжному магазину на Покровке пришлось потесниться Общество

Фото: Александр Воложанин

Книжный магазин "Дирижабль" на Покровке сократит занимаемую площадь, сообщили представители торговой точки в соцсетях.

С мая книжный будет занимать не два этажа, а всего один. Причины сокращения площадей не уточняются. Однако есть информация, что по такому поводу объявлена распродажа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде побывал "Книжный поезд".