Книжному магазину на Покровке пришлось потесниться

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Книжный магазин "Дирижабль" на Покровке сократит занимаемую площадь, сообщили представители торговой точки в соцсетях.
С мая книжный будет занимать не два этажа, а всего один. Причины сокращения площадей не уточняются. Однако есть информация, что по такому поводу объявлена распродажа.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде побывал "Книжный поезд".
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