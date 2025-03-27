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Общество

Книжному магазину на Покровке пришлось потесниться

08 апреля 2025 17:28  [40] Общество
Книжному магазину на Покровке пришлось потесниться

Фото: Александр Воложанин

Книжный магазин "Дирижабль" на Покровке сократит занимаемую площадь, сообщили представители торговой точки в соцсетях.

С мая книжный будет занимать не два этажа, а всего один. Причины сокращения площадей не уточняются. Однако есть информация, что по такому поводу объявлена распродажа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде побывал "Книжный поезд".

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Теги:
бизнес Книги Нижегородский район
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